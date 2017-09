BDI nxit konflikt mes Besës dhe Aleancës, por ja si ja kthejnë ata

BDI ka filluar një strategji të re, për të nxitur konflikt mes Lëvizjes BESA dhe Aleancës për Shqiptarët, me qëllim që të defokusojë vëmendjen e opinionit nga dështimet e kryetarëve të deritanishëm të BDI-së. Portale të afërta me BDI-në ditëve të fundit kanë filluar të publikojnë lajme me të cilat i vardisen Lëvizjes BESA. Me këto shkrime integristët shpresojnë që të nxisin reaksione nga të dyja palët dhe dy partitë të harojnë dhe të ndërpresin akuzat ndaj BDI-së. Por burime nga Lëvizje BESA dhe Aleanca për Shqiptarët kanë thënë për portalin tonë se nuk e kanë lexuar këtë lojë dhe nuk e kanë ndërmend t’ia kryejnë këtë shërbim BDI-së. Nga APSH dhe BESA thonë se nuk do të akuzohen ndërmjet veti, por prioritet do të kenë denoncimet e krimeve të BDI-së dhe humbjen e partisë së Ahmetit në zgjedhjet lokale./Albportali/