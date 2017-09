BDI, parti e harxhuar në pushtet, por me potencial të madh opozitar

XHEVAT AZEMI*

Shumë ujë ka rrjedhur në shtratin e Bardharit (Vardarit) që nga viti 2002, kur në skenën politike në Maqedoni u paraqit BDI. Për fat të keq, edhe më shumë ujë duhet të kalojë në Lumin e Bardhë (Bardhar ose Vardar), që të lajë aferat dhe skandalet që bëri kjo parti, si pjesë e pushtetit, aktivist i së cilës isha edhe unë vetë.

Sepse të gjithë ishim dëshmitarë të aferave dhe skandale për shkak të cilave BDI ka harxhuar tërë kapacitetin e saj për të qenë parti në pushtet. Kjo për shkak se dash e pa dashur, në ato afera pjesërisht është përfshirë edhe figura qendrore dhe simboli i partisë, Ali Ahmeti.

Të gjithë ishim dëshmitarë të “bombave” të publikuara nga opozita e atëhershme LSDM, e që tregojnë se nën presionin e personave që kanë bërë miliona në emër të BDI-së, kryetari i saj Ali Ahmeti ka qenë i detyruar të negociojë me Gruevskin dhe të pranojë “rrëzimin e fshatrave të tëra”, vetëm për të shpëtuar një ndërtesë të dyshimtë të profiterëve të partisë përballë ambasadës amerikane.

Poashtu patëm rastin të shohim se në një shoqëri dhe rreth të tillë edhe kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka filluar t’i hyjë në qejf tregtia, ku mes tjerash përdorë shprehjen mashtruese “këputja për 1.000 euro”, deri sa bisedon se si të mashtrohet një biznesmen shqiptar dhe atij t’i shiten zyrat e kësaj partie me çmim më të lartë se çmimi real.

Për këtë arsye, nga një subjekt serioz politik dhe nga gardian i shqiptarëve të Maqedonisë, BDI sot është shndërruar në vegël të preferuar për bashkëqeverisje të partive maqedonase që janë në pushtet. Është shndërruar në subjekt që përkrahet në të gjitha format nga partitë maqedonase, sepse vetëm duke pasur BDI-në në pushtet, mund të punojnë dhe realizojnë projekte për maqedonasit, pa pasur obligim ndaj popullatës shqiptare.

Deri sa të jetë kjo BDI në pushtet, partitë maqedonase nuk do të ndiejnë as obligim as frikë ndaj shqiptarëve të Maqedonisë, sepse obligim të vetëm do ta kenë të plotësojnë kërkesat personale të një 10-15 njerëzve. Deri atëherë pjesët shqiptare të Shkupit do të dallojnë nga pjesët maqedonase, siç dallon Kandahari nga Parisi e Londra. Vetëm me ndërrim të pushtetit dhe rotacion demokratik në zgjedhjet lokale, shqiptarët bëhen sërish faktorë që mund të dridhin Maqedoninë dhe Ballkanin.

Kjo mund të ndodhë jo më larg se më 15 tetor. Sepse nëse shqiptarët votojnë me shumicë ndonjërën prej partive të padevijuara shqiptare, BDI do të jetë e detyruar të lëshojë edhe qeverinë, ku edhe ashtu është duke qëndruar me legjitimitet të kontestuar, pasi në zgjedhjet e fundit mori vetëm 30 për qind të votave shqiptare (nga gjithsej 240 mijë vota shqiptare, BDI fitoi rreth 80 mijë).

Mirëpo kjo nuk do të thotë se BDI nuk i nevojitet skenës politike shqiptare në Maqedoni. Me një reformim dhe largim të profiterëve partiakë me afinitete kriminele, do të pastrohet figura e liderit tonë Ali Ahmeti. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse BDI kalitet në katër vitet e ardhshme si parti opozitare.

Për këtë arsye vota kundër BDI-së në zgjedhjet e 15 tetorit, është votë për Ali Ahmetin. Është votë për forcimin e pozitave të Ali Ahmetit brenda partisë që e krijoi me mund e sakrificë. Vetëm nëse BDI mbetet në opozitë, Ali Ahmeti do të çlirohet nga rrethimi i hienave dhe qarqeve profitero-kriminele dhe kuadrove të pamoralshme, që tradicionalisht nuk qëndrojnë afër partive opozitare. E kur të largohen këto qarqe nga BDI, atëherë do të krijohen kushte që BDI sërish t’u afrohet shqiptarëve. T’u afrohet votuesve, pa pasur nevojë të blejë votën e tyre, pa pasur nevojë të shpërndaj miell e vaj, pa pasur nevojë t’i kërcënojë dhe t’i shantazhojë se do t’i përjashtojë nga puna. Atëherë do të krijohen kushte që BDI-së dhe Ahmetit t’i afrohemi ne, aktivistët dhe anëtarët e saj të sinqertë, për të ndërtuar një parti më të fortë se që kishim në periudhën 2002-2006. Vetëm nëse kalitemi si subjekt opozitar në katër vitet e ardhshme, ne do të mund të ri-kthehemi në pushtet më të fortë se kurrë më parë. prandaj vota kundër BDI-së më 15 tetor është votë për të shpëtuar figurën e Ali Ahmeti, nga njollosja e mëtejme. Një BDI e pastër në opozitë, do të jetë kontrollor i fuqishëm i partisë shqiptare që do të vijë në pushtet, e cila nëse vetëm pak devijon nga kërkesat e shqiptarëve, do të përballet me protesta dhe me revoltë shqiptare, që mund ta organizojë vetëm kryetari jonë Ali Ahmeti me shokët e tij të pastër të idealit. Mos të frikohemi nga kalimi në opozitë, por të punojmë në këtë drejtim, si formë të vetme për ta shpëtuar partinë dhe idealin e Ali Ahmetit. Në të kundërtën, profiterët do të forcohen edhe më tepër brenda partisë sonë që e themeluam bashkërisht në vitin 2002, kurse do të donësohen pozitat e Ahmetit dhe aktivistëve të sinqertë të partisë.

*Autori është aktivist i BDI-së