BDI parti solidare, pasi ja dha Gruevskit, ia jep edhe Zaevit nënshkrimet!

Pas një debati disa orësh kryesia qendrore e BDI-së vendosi sonte që firmat e deputetëve t’ja jep LSDM-së në mbështetje të Zaevit si mandatar.

Zëdhënësi i inetgristëve Bujar Osmani në prononcimin para gazetarëve bëri të ditur se fakti që ato vendosen t’i japin nënshkrimet BDI-së nuk donë të thotë se kanë vendosur të bëjnë koalicion me LSDM-në. Osmani tha se përveç formimit të Qeverisë me LSDM-në alternativ tjetër është edhe mundësia tjetër për të mbetur në opozitë sepse qëllimi i tyre është realizimi i programit dhe jo pjesëmarrja me çdo kusht në Qeveri.

Mbledhjet kryesisë së BDI-së do të vazhdojnë në ditët në vijim.

Paraprakisht në emër të deputetëve të BDI-së (sipas presidentit Ivanov), mandatin e mori edhe kryetari i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski, i cili nuk arriti të krijojë shumicë qeveritare.