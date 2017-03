BDI po reformohet sipas sistemit “Edhe pas Titos, Tito”

Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të re formohet kurrë faktikisht edhe pse ka pasur shumë paralajmërime verbale se do të re formohet sot e do të reformohet nesër. O herë në këtë të enjte o herë në atë të enjte por kjo Parti assesi të reformohet. Flasim për re formimin kadrovik të BDI-së. Edhe përkundër gatishmërisë së shpeshtë formale të shprehur nga Lideri i kësaj Partie Ali Ahmeti si duket ky proces po pamundësohet nga dikush brenda dhe jashtë kësaj partie. Si duket disa individ e kanë kapur peng partinë dhe nuk e lënë BDI-në që të reformohet. Me sa e dimë ky subjekt ka më shumë individ që kanë dëshirë dhe ambicie të bëhen funksionar shtetëror e jo vetëm disa individ të caktuar të cilët pandërprerë ndërrojnë postet shtetërore dhe publike thuajse vetëm ata I ka BDI ndërsa ky subjekt vetëm nëse shihet numri i votave ka edhe individ të tjerë që nuk ka tentuar kurrë ti provoj apo të paktën tu jep një mundësi të vetme që të dëshmohen e ti tregojnë aftësitë e tyre. Ndonjëherë duhet provuar e të gjenden kuadrot e duhura ndoshta në mesin e gjithë atyre anëtarëve dhe simpatizantëve ka ndonjë njeri shumë të aftë e të zotë që mund të ofroj diçka më shumë më mirë dhe më ndryshe sepse këta të mëparshmit u provuan tanimë. Ata dhanë sa dhanë apo më shumë morën sesa që dhanë. Mjaft më këta s’kanë çfarë japin më një fjalë popullore thotë nga pleshti nuk mund të nxjerrësh një kg dhjamë. Në sistemin e mëparshëm Komunist ekzistonte një formulë, e ajo ishte kjo: Edhe pas Titos, Tito. Ndërsa në BDI e njëjta formulë tingëllon gati se ngjashëm: Dhe pas Talatit Talati. Pas Musës Musa apo edhe pas Teutës-Teuta. Me adete dhe zakone të vjetra nuk mund të këtë fshat të ri. Jeni në proces të formimit të Qeverisë së re z.Ahmeti. Ofroju njerëzve të ri, që ndoshta mund të jenë më të aftë e më të zotë që të tregojnë çka munden e dinë. Provoni ta zbatoni parimin amerikan Një mandat i jepet një njeriu për provë e një tjetër për tu dëshmuar e jo tu jepet vetëm disa individëve mundësi që të jenë të pazëvendësueshëm dhe të paprekshëm në pushtet.Sepse kështu nuk do ta reformosh as për 500 vite BDI-në Z.Ahmeti. /Ejup Berisha