Edhe unë s’e kam të kjarët si kanë mujtē këshilltarët e Dibrës të bëjnë koalicion me ata të VMRO-s pa lejen e BDI-s, kur dihet se vetëm ata kanë të drejtë ekskluzive të bëjnë koalicione me partitë maqedonase. Teuta Arifi nuk do ishte kryetare e Tetovës, pa votat e partisë së Lube Boshkovskit. Një ministër i BDI-s iu bën thirje të gjithë shqiptarëve të mos përzihen me “shkijet”, kurse ai vet çdo ditë bashkpunon me të njejtit “shkije”./Xhevdet Hajredini

Loading...