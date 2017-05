Në një prej festimeve më të njohura në historinë e futbollit, sulmuesi brazilian Bebeto, së bashku me kolegët e tij Romario dhe Mazinho, e festoi golin kundër Holandës në çerekfinale me “përkundje të bebes”, në shenjë të festimit për djalin e tij të tretë, që lindi atë ditë. Tani, pothuajse 23 vite më vonë, ajo bebe mund të festoj për nënshkrimin me skuadrën portugeze Sporting Lisbonë.

Mateus Oliveira erdhi në Sporting nga skuadra tjetër portugeze Estoril./lajm