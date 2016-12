Bedri Ajdari: Mallkuar qoftë kjo karrige ku jam ulur, nëse këta bëjnë marrëveshje me regjimin

Gazeta Lajm ju sjell komentin e plotë të Bedri Ajdarit:

Si shqiptar, kam marre pjese ne gjitha protestat qe jan mbajtur ne Shkup per “Monstren”, Radishanin, ne Kumanove per Almirin, ne Tetove e Shkup bashk me eko guerrillen dhe shum te tjera dhe per gjendjen e mbare shqiptareve me te vetmin qellim qe t’ua bej me dije nacionalisteve dhe fashisteve te VMRO – se se jemi kunder vrasjeve, burgosjeve, kunder hermelinave te tyre, kunder shok bombave, fishekeve te plumbit e te gomave, te natave te thikave te gjata, te natave te shtrigave, te dhomave te gazit per shqiptaret, kunder debimit dhe fyerjeve ndaj neve me cmimin e kokes time dhe te shum protestuesve qe u prishem ekuilibrin dhe asdisjen djallezore te ketyre strukturave te errta ne Maqedoni. Sa kemi mund te bejme le ta vlereson populli, por edhe politikanet ne ta dine se: “kollaj eshte me qene Evlija ne katun” sipas proverbit popullor, pra shum kollaj u be me protestu pas protestave te “Monstres” ateher kur regjimi i VMRO-BDI pat arrite kulminacionin e forces dhe te shkonte koka sikur mos me pas egzistu asnjeher. Dhe tani nese bejne marrveshje me kete regjim, mallkuar qofte vendi ku jam ulur ne ate tavoline ne te cilen as uj te thjeshte nuk kam pi.!