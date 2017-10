Bejta: Investime 15 milionë euro për Çegranin, 70 punësime të reja!

Kryetari i Komunës së Gostivarit dhe njëkohësisht kandidat i BDI-së për krytear komunë në zgjedhjet e ardhshme lokale Nevzat Bejta qëndroi për vizitë në fshatin Çegran, me ç’rast takoi banorët dhe vizitoi fabrikat dhe ambulancën e fshatit. “Ndryshuam Gostivarin e djeshëm, ndërtuam Gostivarin e sotëm dhe kemi bërë program për Gostivarin e nesërm. Në fshatin Çegran kemi paraparë ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit, rrjetit të kanalizimit për ujërat e zeza, rregullimin e rrugicave të ngelura, ndërtimin e pendës për kanalin e ujitjes në fushën e fshatit Çegran, ndërtimin e Qendrës Memoriale në lokacionin e kampit të refugjatëve, rekonstruim dhe ndërtimi i rrethojave në Shkollën “Përparimi”, caktimi i lokacionit për hapjen e zonës së lirë ekonomike – industriale jo ndotëse jashtë zonave të banuara në Çegran dhe Forinë, si dhe ndërtimi i sallës së Sportit në Çegran”, potencoi Bejta, i cili bashkë me Çegranasit ndau lajmin për hapjen e tenderit për realizimin e punimeve për ndërrimin e gypit kryesor të ujësjellësit të qytetit me vlerë prej 1.5 milion euro. Bejta tha që me investimin në fjalë dhe përfundimin e projektit “Ujë për Gostivarin”, edhe fshati Çegran do të përfshihet në rrjetin e ujësjellësit të qytetit. Po ashtu, një nga katër rezervuarët e parapara do të ndërtohet në këtë fshat. Me të rinjtë u diskutua mbi realizimin e projekteve, me theks të veçantë ndërtimi i sallës sportive dhe hapja e fabrikës nga kompania ndërkombëtare “PRG Angli”, e cila pikërisht në fshatin Çegran do të hape fabrikën e re me vlerë 15 milion dollarë dhe ku pritet të hapen 70 vende të lira pune. Garanci për realizimin e premtimeve elektorale, tha Bejta, është realizimi i plotë i programit fitues të vitit 2013, ku si në çdo vendbanim tjetër të Komunës së Gostivarit, edhe në Çegran u realizuan të gjitha projektet e parapara.