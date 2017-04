Bejta përkrah manifestimin tradicional “Mirë se erdhe o Resulall-llah”

Në organizim të Muftinisë së Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar dhe me mbështetje financiare nga Komuna e Gostivarit, javës që lamë pas organizoi manifestimin tradicional me rastin e ditëlindjes së profetit Muhamedit, ditë kjo që paraqet një ngjarje të madhe për besimtarët e Botës Islame.

I pranishëm në këtë eveniment ishte edhe kryetarit Nevzat Bejta i cili në prononcimin për mediat shprehu respekt dhe falënderim për Muftininë e qytetit me rastin e organizimit për ditëlindjen e profetit Muhamed.

“Muhamedi është drita e pashuar e njerëzisë. Me ardhjen e Muhamedit, shoqërisë në gjithë Botën i erdhi paqja. Ne si Komunë edhe në të ardhmen do të vazhdojmë të përkrahim organizimin e mevludit për ditëlindjen e profetit tonë, sepse Muhamedi a.s shoqërinë e shpiu përpara drejt rrugës së njerëzisë dhe besoj që të gjithë ata që do ta ndjekin rrugën e njerëzisë do të gjejnë drejtësi në këtë Botë dhe Botën tjetër”, tha mes tjerash kryetari i Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta.Me këtë rast, muftiu i Muftinisë së Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar, Shaqir ef Fetahu vuri në dukje që ishte kënaqësi të përjetohet ky manifestim i jashtëzakonshëm me të gjitha ngjyrat e aktiviteteve të realizuara në suaza të këtij evenimenti.

Në përkujtim të jetës dhe veprës së profetit Muhamed dhe në suaza të manifestimin tradicional “Java e Muhamedit a.s”, Muftinia e Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar ndërmori aktivitete të shumta.

Nxënësit e medresesë në sheshin e qytetit shpërndanë fletushka, broshura dhe ëmbëlsira për të gjithë kalimtarët e rastit.

Në hapësirat e qendrës për kulturë u bë promovimi i librit “Përhapja e Islamit në Ballkan me theks të veçantë në Maqedoni prej shek. XV-XVII, shkaqet dhe mënyra e përhapjes” të autorit Mr. Ffehmi Ebibi – ligjërues dhe imam në xhamitë e Negotinës së Pollogut. U bë promovimi i albumit me Ilahije “Selam” të Korit të Muftinisë së Gostivarit.

Manifestimi qendror, ashtu si çdo vit u transmetua drejtpërdrejt në kanalin televiziv shtetëror RTM2 – programi i dytë në gjuhën shqipe. (INA)