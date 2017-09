Bejta premton ndërtimin e një sheshi të ri në Gostivarë

Bejta sot fushatën e tij zgjedhore e ka nisur me takim me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferin Kandidati i BDI-së për kreun e komunës së Gostivarit, njëherit kryetari aktual Nevzat Bejta sot fushatën e tij zgjedhore e ka nisur me takim me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferin në fshatin Forinë të Gostivarit. Në këtë takim, Bejta dhe Xhaferi kanë biseduar që zgjedhjet dhe fushata të kalojë në një atmosferë të qetë për të treguar një demokraci të lartë, duke i dhënë mbështetje njëri-tjetrit edhe institucionalisht. Përndryshe, Bejta vazhdoi fushatën nga sheshi i qytetit të Gostivarit nga ku paralajmëroi ndërtimin e sheshit të ri si dhe vizitoi edhe lagjen Xhamixhid dhe Lagjen e re, ku u mirëprite nga banorët e këtyre lokaliteteve./21Media