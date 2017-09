Bejta&CO gati për lokalet

“Në bashkëpunim me Këshillat Vendore, Forumin e Gruas – FG , Forumin Rinor – FR dhe strukturat e tjera të Bashkimit Demokratik për Integrim – BDI në Gostivar, përpiluam listën me kandidatë për këshilltarë komunal për zgjedhjet lokale të 15 tetorit”, shkruan Bejta në Fejsbuk duke prezantuar listën e kandidatëve.

“Bashkë u kujdesëm që lista të përfaqësohet me numër më të madhe të pjesëtarëve të gjinisë femërore dhe gjeneratës së re. Në listën prej 31 kandidatëve, 18 janë femra. Lista përbëhet nga të rinj profesionistë që me punën e tyre do të bëhen pjesë e realizimit të programit tonë progresist dhe ambicioz për Gostivarin e nesërm. Kam kënaqësi të prezantoj listën e kandidatëve: