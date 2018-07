Bejtullai: Besojë se do ta fitojmë Sheriffin

Shkëndija e Tetovës po vazhdon misionin në Europë, ndërsa të martën e prêt ndeshja e kthimit kundër Sheriff Tiraspol.

Trajneri Qatip osmani sot do të zhvillojë stërvitjen e fundit para përballjes me moldavët.

Egzon Bejtullai beson se do të vazhdojnë ëndrrën e tyre në Ligën e kampionëve.

“Fitorja prej 1-0 sështë as e madhe, as e vogël. Nuk do të nxjerrim flamurin e bardhë dhe të dorëzohemi. Në Ligën e kampionëve të gjitha ndeshjet janë të vështira, nuk ka kundërshtarë të lehtë dhe patjetër duhet të kemi respect të madh për Sheriff-in. Besoj se do të fitojmë dhe të plasohemi në xhiron e tretë. Do të luajmë sikur të jetë rezultati 0-0 dhe nuk do të kalkulojmë me rezultatin”, tha Bejtullai.

Takimi mes Sheriff dhe Shkëndijës do të luhet të martën në Tiraspol me fillim prej orës 19:00. Nëse Shkëndija e kalon Sheriffin, atëherë në xhiron e tretë do të përballet me Salzburg nga Austria.