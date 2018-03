Bekir Asani flet sërish për ngjarjen me policen

Bekir Asani nga BDI ende nuk ka dhënë deklaratën e tij në Prokurorinë Publike për rastin me policen

para qendrës tregtare “Mavrovasja”, lidhur me tërheqjen e makinës së tij.Asani ka deklaruar për TV24

se është në dispozicion të prokurorisë edhe ate 24 orë dhe nëse merr ftesë do të paraqitet. Po rai ka

porositur që Prokuroria të mos bie nën ndikimin e opinionit dhe kërkon që në mënyrë të drejtë të

pastrojë rastin në bazë të deklaratave të dhëna. (IN