Bela: A po krijon VMRO terren të përshtatshëm për ndryshim të kufijve ?

Bazuar në mbështetjen që kjo parti i ka dhënë edhe thirrjes së ASHAM-it për ndarje të Maqedonisë dhe bazuar në protestat e panumërta që kjo parti ka inicuar përmes OJQ-ve të mirë kontrolluara dhe të mirëpaguara, vërehet një përcaktim politik i kësaj partie për këputje fizike të pjesës shqiptare.

Edhe pse projektet shtetërore nëpër vendbanimet shqiptare kanë përjetuar të zitë e ullirit (pengesa administrative /urbanistike), asnjëherë si më parë nuk kemi patur këso deklarata të fuqishme që nxisin urrejtje skicofrenike kundër popullatës shqiptare në RM. Deklarimet e Edi Ramës dhe Hashim Thaçit për bashkim të trojeve sikur i adresoheshin më shumë Maqedonisë dhe VMRO-së në veçanti se sa Bashkimit Evropian.

A ka nuhatur Kryeministri shqiptar dhe Presidenti Kosovar terren të përshtatshëm për këtë lëvizje apo do të mbeten deklarime paushalle në kohë të qeverisjeve pa rezultate konkrete ?

Përse ky sinkronizim dhe përse tani ?

Kriza politike në Maqedoni po shpërfaq edhe shumë hipokrizi të tjera. Përveq politikës shterpë të partive politike në gjetjen e zgjidhjes ndaj krizës, takimi Zaev dhe Gruevski doli si surpriza e ngërçit. Mashtrimi i opinionit për fshehje dhe mbulim të takimit ka peshën e tij dhe ndoshta relevanca e këtij takimi do na shfaqet në të ardhmen.

Si duket, opinioni akoma do të befasohet me krizën politike në vend dhe ndoshta kjo krizë po nxjerrë shumë të palara të tjera që janë mbajtur sekret deri tani. Mbetet të shohim çfarë do na servon ajo më tutje …