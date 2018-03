Në derbin e Perëndimit, Vëllazërimi në Kërçovë mposhti Struga Trim Lum me rezultat minimal 1-0. Goli i vetëm është shënuar nga Beluli me kokë në minutën e 79-të, duke sjell gëzim të madh në radhët e vendasve.

Me tre pikë të reja, kërcovarët janë barazuar me pikë me liderin Gostivarin me nga 31 pikë (ka një ndeshje më pak), ndërsa tani kanë katër pikë më shumë se Struga Trim Lum.

Ndeshjet tjera të javë së 17-të në Ligën e dytë të perëndimit do të luhen të dielën me fillim prej orës 14:00.