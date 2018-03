Beniada Jakiç, shqiptarja seksi që simpatizon Juventusin

Në Itali ajo njihet me mbiemrin e të ëmës Jakiç, por në fakt mbiemri i saj është Nishani dhe është mbesa e ish presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani. E lindur në Durrës në vitin 1991,Beniada Jakiç është një nga shqiptaret më të njohura përtej Adriatikut. Modelja dhe aktoria shqiptare e cila ka marrë pjesë edhe në disa emisione televizive në Itali si “Le Iene” etj, po spikat me bukurinë dhe format e saj superseksi. Sëfundmi Beniada ka pozuar me fanellën e Juventusit që është edhe skuadra e saj e zemrës.

Fotot janë realizuar për kalendarin hot të revistës GQ me Beniadën që falë orgjinalitetit dhe fytyrës së saj ëngjëllore ka bërë xhiron e mediave rozë në Apenine.