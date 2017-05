Beograd, qindra besimtarë falin namazin e xhumasë në faltoren e rrënuar

BEOGRAD, 26 maj- Qindra besimtarë muslimanë sot falën namazin e xhumasë para faltores së rrënuar të Bashkësisë Islame të Serbisë në Fushën e Zemunit në Beograd, ndërsa falja e namazit u monitorua nga policia, raporton Anadolu Agency (AA).

Imami Emin Zejnullah para faltores foli për muajin në ardhje të Ramazanit dhe për rrënimin e ndërtimit dhe tha se nuk dëshiron të besojnë se të gjithë qytetarët e Serbisë në këtë mënyrë mendojnë për xhaminë.

“I informova muslimanët se do ta falim namazin e xhumasë jashtë, sepse nuk ka vend brenda. Nesër është Ramazan. I lutem Allahut që të na pastrojë nga mëkati dhe të folurit e shëmtuar. Unë shpresoj që autoritetet do të ndërtojnë një xhami të re, pasi këtë ua rrënuan në mënyrë të paligjshme. Unë besoj se do të ndodh kështu. Në qoftë se nuk ndodh, atëherë ky është një mesazh i keq për ne muslimanët të cilët jemi pakicë këtu në Beograd”, tha imami Zejnullah.

Ai shtoi se sonte në rrugë do ta falin edhe