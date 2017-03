Beqiri pyet Rushitin e Ministrisë së Arsimit lidhur me dhënien e thirrjeve shkencore: A është ky ligji me të cilin ndalon…?

Nazmi Beqiri, i njohur si komandant Iliri që aktualisht është profesor në UT përmes një postimi në facebook ka goditur Ministrinë e Arsimit dhe Shkencave, lidhur me thirrjet shkencore. E lidhur me këtë i është drejtuar Agim Rushitit, zyrtarit të lartë të kësaj ministrie.

Ja postimi i Beqirit:

Pyes Agim Rushiti

A është ky ligji me të cilin ndalon dhënien e thirrjeve shkencore?

Kritere për zgjedhje në tituj mësimorë-shkencorë

Neni 125

“Arsimtarët në titujt mësimor-shkencor zgjidhen në sfera mësimore-shkencore të përcaktuara me statutin e universitetit, përkatësisht me statutin e shkollës së lartë të pavarur profesionale.

Për docent mund të zgjidhet personi i cili ka shkallë shkencore doktor i shkencave nga sfera mësimore në të cilën është zgjedhur, sukses mesatar së paku tetë në studimet e ciklit të parë dhe të dytë për çdo cikël veçanërisht, të botuara së paku katër punime shkencore-hulumtuese në sferën përkatëse në revista shkencore ndërkombëtare ose publikime shkencore ndërkombëtare ose dy punime shkencore në reviste shkencore me impakt faktor në pesë vitet e fundit, arritje në zbatimin e rezultateve hulumtuese dhe aftësi për realizimin e llojeve të veçanta të veprimtarive të larta arsimore dhe vlerësim pozitiv nga vetevalvimi.

… Dispozitat e paragrafëve 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni nuk do të zbatohen për studimin e arteve, filologjisë dhe historisë kombëtare. Kushtet e veçanta për fushat e arti, filologjisë dhe historisë kombëtare i përshkruan institucioni për arsim të lartë me një akt të veçantë.”