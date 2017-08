Bërnabiq: Maqedonia duhet ta respektojë marrëveshjen me Serbinë për Kosovën

Maqedonia duhet ta respektojë marrëveshjen me Serbinë dhe të votojë përmbajtur për hyrje të Kosovës në UNESCO pa dallim se a do të votohet këtë vit apo vitin e ardhshëm. Siç transmeton Plusinfo.mk, kështu ka porositur kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq në intervistë për RTS, njofton Portalb.mk.

Deklarata e saj vjen pas takimeve të së shtunës të nivelit të lartë të shteteve të Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Durrës të Shqipërisë. Në këtë takim, Bërnabiq dhe Zaev i vendosën pikë polemikave të javës së kaluar që u nxitën me tërheqjen e personelit diplomatik serb të Maqedonisë nga Serbia.

E pyetur se a arriti Zaevi të ikë në mënyrë diplomatike nga çështja e Kosovës, Bërnabiq ka theksuar se marrëveshje ka dhe ajo duhet të respektohet.

“E dëgjova se çfarë tha. U shpreh se me shumë gjasë këtë viti ajo nuk do të jetë temë dhe se do të shohim vitin tjetër. Unë nuk do të hyja në spekulime se a do të jetë këtë vit kjo temë diskutimi apo jo, me rëndësi është që ne të gjithë të përmbahemi në marrëveshjet e tona. Si gjatë këtij viti, po ashtu edhe vitin e ardhshëm. Në të gjitha rrethanat ne do të vazhdojmë me atë dialog. Unë besoj në partnerët tanë rajonal se do ta mbajnë fjalën”, tha Bërnabiq.

