Aktorët e ‘Portokalli’ kanë vendosur të martohen.

Bes Kallaku nuk është i vetmi që do të martohet në shtator.

Irgen Çela, aktori i njohur me shumë role n spektaklin e humorit do të bëhet dhëndër. Dhe sekretin e ka zbuluar Xhemi Shehu.

“Me një tjetër dhëndër të ardhshëm…”-shkruan Xhemi krah fotos me Irgenin.