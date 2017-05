Besa Arifi: Qeveria e re të luftojë institucionet e partizuara (VIDEO)

Shkup, 18 maj- Profesoresha universitare Besa Arifi, në një intervistë për Lajm TV ka folur për mekanizmat juridike që duhet t’i përdorë pushteti i ri për të vënë shtetin në binar dhe frymën e drejtësisë.

“Pushteti i ri duhet të fillojë t’i implementojë ligjet që i kemi. Deri më tani Maqedonia në shumë raporte ndërkombëtare është karakterizuar si vend ku ka ligje deri diku të mira, të cilat sigurisht që kërkojnë ndryshime. Megjithatë baza është”, theksoi Arifi.

Sipas saj, gjëja e parë është lirimi i institucioneve nga ndikimi politik.

Arifi ka komentuar edhe terrorin e 27 prillit në parlamentin e Maqedonisë. Në pyetjen se a mendoni që përgjegjësit mund ta marrin dënimin e merituar- kur dihen përvojat e hidhura me gjyqësorin e partizuar, Arifi me përgjigje:

“Pas një sulmi të tillë terrorist që u bë më 27 prill ndaj institucionit më të lartë ligjvënës në shtet, një sulm i tillë nuk guxon të kalon pa u bartur përgjegjësia e të përfshirëve në atë sulm”.

“Pa u vendosur çlirimi i institucioneve që ata të veprojnë vetëm në bazë të ligjit, është e pamundur të vendoset drejtësia në një vend. Këtu do ta kuptojmë nëse pushteti i ri me të vërtetë do ndryshim ose të mbetet e njëjta në thelb”, theksoi më tutje Arifi.

Arifi mendon që pushteti i ri nuk do të ketë luksin që të bëjë ato gjëra që janë bërë përpara. Sipas saj, qeveria e re nuk do të ketë luksin që të lejojë institucionet të jenë ende të partizuara.

Kërkesa e fundit e presidentit Gjorge Ivanov për t’i amnistuar huliganët që hynë në Kuvend nuk është befasi për juristen Arifi.