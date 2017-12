BESA dhe Aleanca në ballë të protestave (FOTO)

Këshilli i Familjarëve të rastit Lagja e Trimave, bashkë me Shoqatën e të Burgosurve dhe te

Përsekutuarve Politik, OVL UÇK dhe përfaqesues të disa asociacioneve të tjere nesër do të

organizojnë një protestë kundër dënimeve drakonike nga gjyqet për të cilët disa institucione

relevant ndërkombëtar kanë deklaruar se janë të partizuar.

Agjencia e lajmeve INA mëson se protesta do të pëkrahet edhe nga dy partitë politike

shqiptare Lëvizja BESA dhe Aleanca për Shqiptarët.

Agjencia INA mëson se Kryetari i Shoqatës së të Burgosurve Politik, Shpëtim Pollozhani të

premten pas mesditë ka realizuar një takim me përfaqësues të Lëvizjes BESA në restorantin

Tivoli në Shkup. Pjesë e këtij takimi ishin, Zeqirja Ibrahimi, Afrim Gashi si dhe disa

përfaqësus të Lëvizjes BESA.