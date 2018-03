Besa, LSDM, PDT dhe ASH akuzojnë Azem Sadikun

Këshilltarët e Lëvizjes Besa (3), të LSDM-se (3) , Partia demokratike turke (1) dhe Aleanca për shqiptarët(ASH) (1) janë koordinuar dhe do të veprojnë në koalicion kundër politikave, siç thonë ata, degresive të kryetarit të komunës së Studeniçanit, Azem Sadiku, i cili nuk respekton asnjë rregull të statusit të Këshillit të Komunës.

“Azem Sadiku gjatë gjithë kohës manipulon dhe nëpër komisionet e komunës së Studenicanit, propozon vetëm emra qe i konvenojnë si anëtarë në komisionet e ndryshme në kuadër të këshillit. Nëse Azem Sadiku nuk na njofton hollësisht për propozim rebalancin e buxhetit me detaje, nëse procesverbalin e mbledhjes së fundit nuk e ndryshon që është mbajt me datë 13.03.2018, Këshilltarët e partive të lartpërmendura do të krijojnë shumicë të re në Komunën e Studenicanit”, thuhet në kumtesën e tyre.

“Gjatë gjithë kohës Azem Sadiku po bën presion ndaj këshilltarëve dhe tenton t’i blejë për të votuar xhirollogarinë përfundimtare për vitin 2017 me këtë edhe mbulohen të gjitha manipulimet financiare që kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin.

Ndryshe nga 15 këshilltarët e Komunës së Studeniçanit 7, (4) të PDSH-së dhe (3) të BDI-së vazhdojnë të mbesin në koalicion”, përfundon reagimi i tyre.