Besa: Nuk do ta pranojmë Zaevin kryeministër, nëse…

Zëdhënësi i Lëvizjes Besa, Orhan Murtezani, ka paralajmëruar se Lëvzija Besa nuk do të pranojë kryetarin e LSDM-së, Zoran Zaev për kryeministër, në rast se PSP e dyshon atë për ndonjë rast. “Kemi qëndrim parimor për këtë çështje. Besa nuk do ët ulet në qeveri ku do të ketë persona të inkriminuar nga PSP. Nëse PSP fillon procedurë kundër Zaevit, kjo do të vazhdojë edhe për liderin e LSDM-së”, ka deklaruar Murtezani, transmeton Gazeta Lajm.

Sipas gazetës Dnevnik, pas dështimit të negociatave VMRO-BDI, Lëvizja Besa sërish ka modifikuar qëndrimin rreth pjesëmarrjes në qeveri. Deklaratat e para të kësaj partie ishin se nuk janë të interesuar të marrin pjesë në qeveri me LSDM-në dhe se si parti e dytë në kampin shqiptar, do të ishte më së miri të jenë në opozitë. Kurse qëndrimi më i ri i Lëvizjes Besa, sipas Dnevnik, është se nuk përjashtohet mundësia të jenë pjesë e qeverisë së LSDM-së, nëse partia e Zaevit pranon kushtet e tyre.