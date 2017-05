BESA për pushtet ulet me BDI-në, për platformën shqiptare nuk ulet

Lëvizja BESA dje ka pasur takim me një grup negociatorësh të LSDM-së për formimin e qeverisë së ardhshme. Në këtë takim është biseduar edhe ndarja e kulaçit që do të merr BESA. Kjo lëvizje tani është e gatshme të ulet edhe me BDI-në për ndarje të ministrive që do të marin shqiptarët, ndërsa nuk është ulur për platformën shqiptare në Shkup, takime të thirur edhe nga LR-PDSh-ja e Selës dhe BDI-ja e Ahmetit.

“Ne do të insistojmë shumë që të merremi vesh. Për neve është gjëja më e rëndësishme se me çfarë parime do të funksionon Qeveria e ardhme”, tha Gashi pas takimit të mbajtur sot mes përfaqësuesve të LSDM-së duke shtuar se resoret nuk kanë qenë temë e bisedimeve, përcjell TetovaSot

“Disa parime janë publike, por për detajet do të flasim herë tjetër, do ti publikojmë. Nuk punojmë me kushte, me rëndësi është të flasim për principet”, tha gjithashtu sekretari gjeneral i Lëvizjes BESA.

Nga ana tjetër analisti politik Imer Ismaili ditë më parë u shpreh se Lëvizjes BESA nuk i intereson ridefinimi i shtetit, por marrja e pushtetit.

“Si vet e definuar Lëvizja BESA, në proces pas zgjedhjeve të dhjetorit 2016, opinioni i gjerë e ka shumë të qartë se Lëvizja BESA nuk është as parti, sepse është transparente ajo është një sekt religjioz, sekt fetar, i cili ka një mision të qartë nga vendet e lindjes, nga Turqia, nga administrata Erdogan dhe në bazë të sjelljeve që kanë bërë mbas zgjedhjeve shihet se ato nuk janë autonom, as autokton, dhe asgjë tjetër, pos një filial turke e cila dëshiron në Maqedoni përmes keqpërdorimit të ndjenjave fetare islame të shumicës së popullatës këtu, dëshirojnë të bëjnë rikolonizimin e shqiptarëve përmes një partie apo sekti që është BESA.

Ridefinimi Besës, i ka shërbyer vetëm për të tërhequr vëmendje, për të mare pikë politike, as që do të ndodh ridefinimi në bazë të asaj që veprojnë deri tani, i vetmi definim atyre që ju intereson nuk është ridefinimi i shtetit, por definimi i pushtetit.

Ata duan të marrin pushtetin, dhe përmes pushtetit që do ta kenë në vendimmarrje në Maqedoni të sjellin kompani të mëdha turke kryesisht shtetërore apo gjys-shtetrore, dhe të punësojnë hallegjinjtë, të varfëritë shqiptarë dhe përmes atyre të krijojnë atë çfarë e kanë në planë si ide apo ideologji e Davutolgu në parimet e islamit politik” u shpreh Ismaili për TetovaSot.