BESA zhgënjeu një numër të madh të votuesve

Qeveria e Re është qeveri e qytetarëve të Maqedonisë! Ky është koncepti i LSDM-së, të udhëhequr nga Zaevi. Tani duhet të ju japim një shans ne si qytetarë që të dëshmohen për ta luftuar krimin dhe korrupcionin e regjimit të VMRO-së dhe klanit të Zajasit, që fshihet në BDI!

Më vjen keq, pse partia BESA nuk mori përgjegjësi, por zhgënjeu një numër të madh të votuesve.

Sidoqoftë, krerët e saj kanë marrëveshje të fshehtë me Zaevin, por jo edhe votuesit e tyre. Sepse pa përkrahjen e deputetëve të Besës, kjo qeveri është me këmbë të qelqit.

Pra, tani retorikën e nacionalizmit, gjuhën se janë dalëzotës të interesave të shqiptarëve, duhet ta reduktojnë në të përveçme dhe jo në të përgjithshme.

Maqedonia si shtet është Laramane, por pronar të Laramanisë janë LSDM dhe VMRO.

Sa më shpejtë e kuptojmë dhe e pranojmë këtë fakt, nuk ka dyshim se do të jetë më mirë për të gjithë dhe nuk do të na përsëriten skenare tjera ku do t’i shohim politikanët e partive me germa latine si nënçmohen, shantazhohen dhe përgjaken në “Sobranie”.

P.S.

Si qytetar, si shkupjan. Një e di. Me pas qenë partitë tona me taban njerëzor, kulturë qytetare, nuk po them me taban kombëtar shqiptar, BDI, BESA dhe ALEANCA nuk do të kishin pranuar asnjë negociatë për qeveri me Zaevin, pa u nxjerr para Drejtësisë të gjithë skenaristët dhe kriminelët e 27 prillit!!!/ Tim Shkupi

Pra, duhet të kemi kujdes se mund të na rrahin përsëri! Të na lënë KILE!

Kjo e drejtë është njerëzore, qytetare, e asesi kombëtare për të këmbëngulur në dënimin e zombive të VMRO-së me dënime drakonike..