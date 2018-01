BESATARË, NËSE BESONI NË ZOT BASHKOHUNI !

BESATARË , Ju na thonit se nëse besoni në Zot ejani me ne. Tani unë me dashamirësi më të madhe po ju them; JU nëse besoni në ZOT, BASHKOHUNI .

Nuk dua tju atakojë në ditët kur ju ndjeheni keq, kjo është sindromë që ka përshkuar disa parti politike në vendë.

Këndërshtarët politik mbase mund tju gëzohen humbjes tuaj, por vetëm tartufët dh të marët poltik mund tju gëzohen përçarjeve të shpërfaqura në mes jush. Dy krahët politik asnjëherë smund të jenë në të drejtë, ndonëse edhe njëri krahë nga ju, mbase askush nuk mund të jetë pronarë apsolut i të vërtetës. Madje, ju krahë të BESËS mund të ketë ngjarë që të keni pakuptimësi të vogla, por është DJALLI pala e tretë që ju ka hyrë në mesin tuaj sepse Ju i keni bërë hapësirë vetë.

.Ngushtojenë këtë hapësirë për kohë sa më të shkurtë, do ta shihni se ,,djalli,, në mesin tuaj do shmanget dhe sdo të duket dot fare. Provojeni së shpejti afrohuni për të biseduar e dialoguar, nëse vërtetë juve ju ndajnë mënyrat e akseve të veprimit politik drejt barazisë.

Tezën brilante që e etabluat se jemi AUTONOM, dëshmojeni me refelektim të mirëkuptimit me autonominë tuaj si subjekt politik ; AUTOKTONITETIN dëshmojeni me frymën e fjalës të institutit që e pagëzuat Lëvizjen që e themeluat ; ndërsa AUTENTICITETIN dëshmojeni me veprim autentik si atëherë kurë refuzuat pushtetin me dyert e hapura.

Së pari , njëri nga krahët e ndarë përkoh[ësisht dëshmojeni ofrimin me thirje publike, ata që nuk do ti përgjigjen dialogut, do të mbeten të dyshuar se djallin e kanë akoma në mesin e tyre.

Nëse ju ka përçarë ndërgjegjëja do të ju bashkojë pendimi, e nëse ju ka përçarë PARAJA ,atëherë do të shporeni kah sytë këmbët !

Poqëse lejuat që ky sindrom i përçarjes të metastazojë në kohë të gjatë, atëherë Lëvizja juaj do të jetë politikisht e amputuar mbase edhe shumë besatarë do të mbeten të lënduar pavarësisht se nga cili krahë do të synojnë të kontribuojnë në politikë .

( q.aliu )