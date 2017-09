Aktori Bes Kallaku, i cili dje celebroi me martese lidhjen e gjate me kengetaren Xhensila Myrtezaj, ka publikuar dje dy mesazhe qe ka shkembyer me kreun e PD-se dhe ish-kreun e LSI-se.

Mesazhet kane qene pjese e organizimit ku ne një ‘led wall’ dolen edhe disa te tjera me te cilat Besi kishte bere edhe pak humor me te ftuarit.

Mes tyre ka qenë edhe mesazhi i Lulzim Bashës dhe Petrit Vasilit.

“Përshëndetje z. Basha. Do kisha shumë dëshirë që në datën 1 shtator t’iu kishim në dasmë”, shkruan Besi.