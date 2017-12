Artizana Fejzullahu, Bija e Fadil Fejzullahut të dënuar me burg të përjetshëm, ka bë një dedikim emocional me rastin e Vitit të Ri, shkruan Gazeta Lajm. Në këtë urim, ajo shprehet me shpresë se ky do të jetë Viti i Ri i fundit pa babain e saj në shtëpi.

“Babi…

edhe një festë pa prezencën tënde, edhe një festë ku dashuria që na fal neve fëmijëve po mungonë prap bab.

Babi Urime Viti I Ri shpresojm që festat tjera të jesh pran neve, ka shkruar Artizana Fejzullahu.