Bilall Kasami dje u takua me me kryetarin e Mariborit, ndërsa sot me Dautogllun (Foto)

Lëvzja BESA vetëm se është duke e intensifikuar përgatitjet për zgjedhjet lokale. Dhe kryetari i BESËS, Bilall Kasami së bashku me disa kandidat për kryetar komunash tjerë nga radhët e Lëvizjes, ndër të tjera kanë realizuar një takim me kryetarin eMariborit z. Andrej Fishtravec, i cili i ka mirëpritur, dhe kanë biseduar për plane konkrete zhvillimore në komunat që do ti fitojë BESA.

Ndërsa sot, Kasami është takuar me ish – kryeministrin e Turqisë dhe deputetin aktual të AKP-së, prof. dr, Ahmed Davutoglun, me të cilin kanë shkëmbyer vlerësimet e tyre për stituatat akutale politike në Maqedoni dhe rajon. /almakos