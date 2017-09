Bilall Kasami si Izet Mexhiti

Jemi dëshmitarë, se që në fillim të fushatës zgjedhore, kandidatët për kryetarë komunash po mundohen që të gjithë, që nëpërmjet premtimeve të ndryshme, të grumbullojnë sa më shumë vota. Kjo mënyrë e bërjes kampanjë, do të ishte në rregull, nëse nuk do të paraqiteshin disa kandidatë për kryetarë komunash, që me premtimet e tyre, që në ditët e para të fushatës imitojnë dështakët dhe projektet e dështuara, duke u kthyer në qesharakë e joseriozë para vetë elektoratit të tyre. I tillë ishte edhe Bilall Kasami, kandidati për kryetar të komunës së Tetovës.

Premtimi “i madh” i Bilallit, është ndërtimi i sheshit Iliria në Tetovë. Ajo që e bën qesharak dhe jo serioz këtë premtim, është mënyra e prezentimit të tij nga Bilalli. Një prezentim që i ngjan copy paste premtimeve alla BDI, një projekt që i ngjan si dy pika uji prezentimit në 3D të projektit të BDI-së për sheshin Skëndërbeu në Çair. Ju kujtohet atëherë çfarë u prezentua në 3D dhe çfarë shohin realisht shqiptarët? Sheshi “historik” i BDI-së, përfundoi në një tarracë, e cila fsheh nga pjesa tjetër e Shkupit edhe kryeheroin e shqiptarëve Skëndërbeun, edhe krenarinë e shqiptarëve Çarshinë e Vjetër të Shkupit.

Qytetarët e Tetovës që në fillim u dëshpëruan nga kjo mënyrë e bërjes fushatë të Bilallit të Besës. Tetova ka nevojë për gjëra bazike, Bilalli ju premton prezentim 3D të sheshit, një video mashtrim i njejtë si projekti me të cilin Izet Mexhiti i mashtroi banorët e Çairit me sheshin Skenderbe. E meqë mësuesi i të dy premtuesve është I njejtë, edhe përfundimi i sheshit të Tetovës do të jetë i njejtë. Izeti e bërri sheshin tarracë, Bilalli nga shesh, do të bëjë ‘PËRSHESH”

Kjo mënyrë e sjelljes së Bilallit, e vetëeliminon atë nga gara serioze për Tetovën. Banorët e Tetovës i përcollën mesazhin Bilallit në Konventë , me injorimin që i bënë pikërisht në atë shesh për të cilin Bilalli është kujdesur të bëjë projekt kompjuterik. Tetovarët nuk dolën në shesh t’i ndëgjojnë mashtrimet e Bilallit. Bilalli dështoi në Tetovë./Ditari.mk/