Bilall Kasami: Unë jam kandidat për kryetarë komune në Tetovë (VIDEO)

Lideri i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami ka pranuar për RTK-në, se do të jetë kandidat për kryetarë komune në Tetovë. Ai thotë se këtë e ka pranuar pasi e ka kërkuar dega e Tetovës për tu futur në garë si arsenal më i fuqishëm.

“Dega në Tetovë e Lëvizjes BESA ksihte një propozim, që në këto zgjedhje të futemi pa kalkulime personale dhe partiake, por të futemi me gjithë potencialin dhe me atë më të mirën çka e kemi. Ishte edhe pranimi personal i imi që të kandidojë për komunën e Tetovës ku unanimisht u pranu edhe nga strukturat qendrore, ku sot unë jam si kandidat i Lëvizjes BESA për komunën e Tetovës” u shpreh Kasami

Ndryshe Kasami me 15 tetor do të përballet me Adnan Neziin e ASh-së, Bardhyl Dautin e PDSH-së dhe kandidatin e BDI-së./TetovaSot/

https://www.facebook.com/pg/emagicagjencia2/videos/