Federata e futbollit të Maqedonisë (FFM) në mbledhjen e Këshillit drejtues ka caktuar cmimet e biletave për ndeshjen kundër Shqipërisë në Strumicë më 5 shtator, shkruan gazeta”Lajm”.

Stadiumi “Mlladost” në Strumicë për herë të parë do të jetë nikoqirë i një ndeshje eliminatore jashtë Shkupit dhe biletat do të kushtojnë: 200, 400 dhe 600 denarë. FFM ende nuk ka precizuar se do të dalin në shitje biletat./lajm