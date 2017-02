BIRN: “Mbrojtësi” i drejtësisë Ivanov shkel Kushtetutën

Një analizë e rrjetit ballkanik për gazetari hulumtuese BIRN rrëfen rolin e presidentit Ivanov dhe lidhjet e tij me VMRO-në. Kur publiku pret që ai të reagojë, Ivanovi zhduket nga sytë. Kur bëhet fjalë për VMRO-në, ai është i gatshëm të shpërdorojë edhe autoritetin e tij, sikurse bëri edhe me faljen e politikanëve të lartë. Sipas analizës, lidhja e Ivanovit me VMRO-në u forcua në vitin 2004, kur ai iu përshtat linjave kritike me këtë parti, në kohën e ligjit për ndarjet territoriale, i cili i dha më shumë autonomi komunave me shumicë shqiptare, si dhe gjatë procesit gjyqësor ndaj vëllait të tij, Blazhe, i cili ishte akuzuar dhe u dënua me burg për trafikim të 25 emigrantëve. Falë kësaj lidhje, Gjykata e Apelit i anuloi vendimet lidhur me këtë rast, gjoja për mungesë të provave. Analiza e BIRN shkon më tej, deri edhe te shkrimet e Ivanovit si profesor, por edhe në ngritjen e VMRO-së. Dimitar Dimitrov theksonte gjithashtu se Ivanov kishte gisht edhe në strukturën organizative të partisë, si dhe deri te tezat e antikuizimit të Maqedonisë.

“Ai sugjeroi se partia duhet të jetë një organizatë gjysmë ushtarake, dhe se nuk duhet t’i kushtohet aspak vëmendje demokratizimit të brendshëm të partisë, se partisë i duhet një disiplinë e hekurt, një hierarki e pathyeshme, një lider të padiskutueshëm, dhe pikë”, tha Dimitar Dimitrov, ish ambasador.