Bisedime pa parime në mes LAA dhe LVV-së

BISEDIME PA PARIME NË MES – LAA,- dhe LVV-je!

Kadri Gërvalla-Kryetar NISMA për Kosovën në Diasporë.

-Kaluan më shumë se dy muaj dhe Kosova ende nuk i ka institucionet thelbësore, të funksionimit te shtetit. Fajtore për këtë krizë politike janë të gjitha Partitë. Ky bllokim politik ma teper ka të bëj me inate se, sa me parime dhe programe. Në një shtet normal do duhej që partitë poltike të zgjidhin kriza politike, e jo te krijon kriza politike. Një është më se e çartë, se gjitha partitë politike duhet të kuptojnë se qeveria e ardhshme do të përballet me sfidën më të madhe të pas luftës, prandaj është e domosdoshme që të krijohet një koalicion sa më i shpejtë pse jo edhe i gjerë.

Dëshmi se PDK ka kërkuar… kaq shumë kohë (10 ditë) për mbledhjen plenare dëshmon se akoma në PAN nuk ka një vendim të qartë sesi do të procedohet .apo ende nuk ësht ndarë „Kulaqi“ ,edhe me AKR-në.

-Kuvendi dhe Qeveria do të themelohet në fillim te shtatorit,dhe kjo loje politike do te perfundon.AKR-ja veq ,ësht pjeseë e PANIT,por ka gjasa që edhe Alternativa eMimoza Kusarit të bëhet pjesëe sajë.

Roli i AKR-se.dhe Alternativës, në kuader te LAA-nuk është i fuqishëm.Kjo u vrejt edhe me bisedimet që LAA i zhvillon me LVV-je,ku këto dy subjekte nuk jan edhe pjesmarrëse ne bisedime.

AKR-ja ,dhe Alternativa do jen pjesë e Qeverisë Haradinaj dhe do të kenë pozita meritore.Këtë mundësi nuk do ta leshoj as Z -Pacolli,e as Zonja-Lila.

-Nga ana tjetrë bisedimet në mes te LAA-dhe LVV-je ,janë të pa kuptimta në kontestin e themelimit të qeverisë.Këto dy parti nuk janë faktorë që mundesojnë formimin e inatitucioneve.Po ashtu edhe nga ana primore dhe programore jan largë njera me tjeteren.Keto dy parti mundë te jen bashkë veq në gjykatë .Njera ka akuzuar LDK-ne dhe Isa Mustafen me 70 dosje per korrupsion .Pastaj LDK-ka akuazuar Vetvendosjen se i ka sulmuar shtetin dhe po ashtu edhe zyrtaret qeveritar.Pra te dyjat ne gjykate le te takohen.

… shtrohet pyetja se si të dilet nga ky kolaps-krizë politike?

Duke u mbështetur në një version të kapshëm më del si e saktë dhe e mundshme ky koalicion, PAN dhe LVV: Pra, këto dy parti të çoroditura, në një hasmëri fëmijërore, të heqin dorë nga inati, sidomos krerët dhe të shikojnë në ndertimin e shtetit dhe në respektiomin e votuesëve.

-Nese PANI nuk e forman qeverinë vendi do shkon në zgjedhje te reja.Prandaj kot jan bisedimet ne mes te LAA, dhe L´VV-je.Ketë pune e dinë edhe vet ata.

-Seanca e radhes do mbahet me 7-shtator,në ora dhjetë.PANI ,AKR dhe Alternativa do të bashkohën,pra do ti kemi numrat e mjaftueshëm ….