Bisedimet për qeverinë, gafat në Shqipëri

Saga e negociatave ne Maqedoni për formimin e qeverisë së re ka prodhuar dizinformim në Shqipëri, duke i bërë qesharake jo vetëm disa media të rëndësishme e portale online në Tiranë, por edhe disa politikanë, e madje edhe Partinë Demokratike që ka përshëndetur zyrtarisht përmes një deklarate arritjen e një marrëveshje me BDI-se dhe VMRO-se për qeverinë.

Partia Demokratike i uron suksese qeverise së re në Maqedoni dhe premton se nesër në qeverisje të vendit do të jetë një partnere serioze për të realizuar projektin madhor të integrimit euroatlantik të rajonit tonë si një rrugë e sigurte e forcimit të paqes e stabilitetit në të – thuhet në deklaratën e partisë Demokratike.

Ky nxitim për të konfirmuar dhe uruar një marrëveshje te paqenë, nxori më në pah synimin e opozitës shqiptare për një koalicion VMRO-BDI. Kjo ndodhi teksa kryesia e BDI-së vazhdonte bisedimet e në kohën kur debati më i madh ishte tek roli i Gruevskit këto vite ne raport me shqiptarët, qe i çoi deri dhe në pragun e një lufte civile me rastin e Kumanovës.

Për ketë arsye, ne faqen e Partisë Demokratike ne FB, ku u shpërnda deklarata, ka pasur reagime dhe indinjatë nga gazetarë e qytetarë të Maqedonisë, që e akuzojnë këtë parti për mungesë totale serioziteti. Te futur ne një garë për gjoja lajmin e fundit ekskluziv, mediat, edhe pse me korrespodentë në Shkup apo Tetovë, kanë dalë blof, duke dezinformuar publikun e duke shkaktuar konfuzion. Ato bënë pjese të kësaj loje edhe politikane si Pandeli Majko, Tritan Shehu, etj, që kanë reaguar në profilet e tyre sociale duke përshëndetur një marrëveshje te paqenë.

Gjithçka ka ndodhur në kohën kur kryesia e BDI-se ishte e mbledhur prej orësh të tëra, por nuk kishte dalë me një qëndrim apo deklaratë publike për arritjen ose jo te marrëveshjes. Kjo rezultoi me pas një “fake news”, lajm i rreme, i shpërndarë me shpejtësi në internet e mediat sociale, por tani ajo që mbetet është realiteti: Maqedonia është ende pa qeveri.