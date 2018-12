Pjesa perëndimore në kufirin me Francën është ndoshta pjesa më e bukur e Zvicrës. Në këtë pjesë gjendet Liqeni i Gjenevës, rreth të cilit shtrihen qytetet me bukuri përrallore si Gjeneva, Lozana, Montre, VeVe dhe shumë qytete tjera, që mahnitin me bukuritë e tyre. Kurse të rralllë janë shqiptarët që e njohin këtë pjesë sikur Naser Sulejmani nga Haraçina e Shkupit, një nga shqiptarët me lidhje më të forta me bizneset shqiptare në këtë rajon. Ai me kënaqësi flet para kamerës së Tv lajm për bukuritë e kësaj pjese të shtetit helvetik, ku jetojnë dhjetëra mijëra shqiptarë.

Si në pjesët tjera të Zvicrrës edhe në Zvicrrën Jugperëndimore nuk ka qytet ku nuk takon biznesmenë të suksesshëm shqiptarë. Një ndër biznesmenët më të njohur në këtë pjesë të Zvicrrës është Rrahman Haredini, pronar i diskotekës Insomnia në Lozanë.

Biznesmenët mërgimtarë nuk kanë vetëm mall për vendlindjen, por ata japin edhe kontribut duke investuar në mëmëdhe.

Pikërisht këtë e ka bërë edhe Rrahman Haradini, i cili është mjaft aktiv me biznese edhe në Kosovë. Përveç në ndërtimtari, ai ka investuar edhe në sport dhe është pronar i një të tretave të aksioneve në Klubin Futbollistik Prishtina.

Insomnia është një ndër diskotekat më të njohura në Zvicërr. Publikun në këtë diskotekë e zbavsin yjet më të mëdha të estradës shqiptare, siç janë Shkurte Gashi e Bekim Kumanova.

Me rritjen e vazhdueshme të numrit të shqiptarëve, gjithandej nëpër qytetet zvicerane janë hapur lokale me muzikë shqiptare, që përveç për zbavitje, shërbejnë edhe për ruajtjen e identitetit dhe lidhjeve mes shqiptarëve që jetojnë e punojnë në këtë shtet. Atmosferë të veçantë nëpër këto lokale krijojnë talent të rinj të muzikës, e një prej tyre është edhe Ilaz Kosova, i cili edhe pse në moshë të re po ndërton karrierë të suksesshme.

Në qytezën Roman afër Friburgut takojmë Faik Malokun nga Vushtria. Ai menaxhon një biznes në këtë qytezën, kurse djemtë e tij menaxhojnë një biznes tjetër në Vushtri. Në deklaratën për Lajm.Tv ai tregon për fillimet dhe për natyrën e biznesit që drejton.

Djemtë e Faikut, menaxhojnë diskotekën Vox në Vushtri, e cila është një ndër diskotekat më të bukura dhe më të mëdha në mbarë Kosovën. Për këtë arsye, në këtë diskotekë gjen mysafir jo vetëm nga Vushtria, por nga të gjitha qytetet e Kosovës.

Për dallim prej biznesmenëve me prejardhje nga Kosova, ata me prejardhje nga Maqedonia nuk mund të lavdërohen me investime në Maqedoni. Jo që u mungon dëshira për të investuar në vendlindje, mirëpo thonë se hasin në pengesa të pakapërcyeshme. Shteti, thonë ata, nuk është i hapur për investimet e diasporës siç deklarojnë politikanët.

Shqiptarët përbëjnë pjesën më të madhe të komunitetit mysliman në Sion. Për këtë arsye ata edhe udhëheqin me jetën fetare në kryeqytetin e kantonin Valis.

Të panumërta janë storjet që mund të ju kushtohen shqiptarëve të suksesshëm në këtë pjesë të Zvicrës. Ekipi që realizoi këtë emision “Me Diasporën” falënderon bashkëkombasit tanë për mikpritjen dhe mbështetjen për realizimin e këtij emisioni, duke premtuar storje dhe emisione tjera në të ardhmen me qëllim të forcimit të lidhjes së diasporës me vendlindjen.