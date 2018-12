Gjatë reportazheve të zhvilluara në kuadër të emisionit “Me Diasporën” vërehet se humb biznesmenë shqiptarë në diasporë me prejardhje nga Kosova, investojnë edhe në vendlindje. Për dallim prej biznesmenëve me prejardhje nga Kosova, ata me prejardhje nga Maqedonia nuk mund të lavdërohen me investime në Maqedoni. Jo që u mungon dëshira për të investuar në vendlindje, mirëpo thonë se hasin në pengesa të pakapërcyeshme. Shteti, thonë ata, nuk është i hapur për investimet e diasporës siç deklarojnë politikanët, thotë Naser Sulejmani me prejardhje nga Haraçina e Shkupit, që jeton në Sion të Zvicrës.

