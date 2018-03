Blendi Fevziu i futet diplomacisë, ja detyra e re

Newsbomb.al mëson se gazetari, gjithashtu një nga pronarët më të pasur të medieve shqiptare, si

për të fituar më shumë “pikë”, i është futur diplomacisë.

Kështu, Fevziu është emëruar nga Presidenti Haxhim Thaçi konsull i Kosovës në Durrës, mëson

ekskluzivisht newsbomb.al.

Diplomacia e Kosovës, ndërkaq, është shumë heremetike në dhënien e informacioneve që ngjallin

interesin e kujdo lidhur me faktin se ku do të vendoset kjo seli, numri i personelit, rolit të tyre apo

mënyrës se si do funksionojë. Newsbomb.al kontaktoi edhe me ambasadorin e Kosovës në Tiranë,

zotin Sylë Ukshini i cili tha se “di diçka” por i takon ministrisë së Jashtme të japë sqarime të

hollësishme.

Është intriguese në fakt kjo lëvizje diplomatike, duke ditur që ambasada në Tiranë, ndodhet vetëm 30

kilometra larg Durrësit.

Mbetet për t’u zbuluar në vazhdim nëse Fevziu e ka marrë shtetësinë kosovare apo se si do

komportohet në qytetin bregdetar, aty ku ka edhe një vilë luksoze. Vetë gazetari nuk është “ndjerë”

për këtë katapultim të bujshëm të tij nga gazetaria në diplomaci.