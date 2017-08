Blendi Fevziu i lë të gjithë me gojëhapur/ Prezanton Mishelin, vajzën superseksi (FOTO)

Blendi Fevziu është i kujdesshëm dhe i rezervuar kur vjen fjala tek familja dhe jeta private. Megjithatë, ai nuk i reziston dot tundimit për të na prezantuar vajzat e tij. Më parë Blendi ka postuar foto me vajzën e vogël, por duke u kujdesur që të mos i ekspozojë asnjëherë fytyrën, e ndërsa sot na ka treguar se sa shumë është rritur Misheli, vajza e madhe. Ai ka postuar një foto në Instagram ku shfaqet së bashku me të bijën në makinë.Duket se Misheli tashmë do të etiketohet si një ndër adoleshentet me seksi, pasi bukuria e saj është e dallueshme. KLIKONI me poshte per ti para fotot fantastike te vajzes super-seksi: