Bleona Qerreti do ta bënte këtë… nëse do ishte në një dhomë me Trump, Kim Jon Un dhe Putin

Bleona Qereti di se si të tërheqë vëmëndjen e mediave rozë.

Dhe dje këngëtarja shqiptare ka qenë e ftuar në emisionin” Prive” në Kosovë ku ka treguar më shumë rreth vetes, ku plotësonte fjalitë e gazetarëve.

Bleona ka zbuluar se çfarë do të bëntë në një dhomë me tre njerëzit më të fuqishëm në botë. me Trump, Kim Jon Un dhe Putin.

“Më lini në një dhomë me Trump, Kim Jon Un dhe Putin dhe presidenti i SHBA-së do të lexoj betimin, Putin do të këndojë “Obobo çi bërë vetes dhe dhëndri i ri do të kërcejë”- ka thënë këngëtarja. Ndërsa fjalinë jam e dashuruar me, ajo përgjigjet se është e dashuruar me muzikën.