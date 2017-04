BMW prezanton M4 CS: Më shumë fuqi, më pak kilogram

Pas prezantimit të modelit Coupe M4 CS, në BMW paralajmërojnë se edhe në të ardhmen shenjën CS do ta përdorin në versionet më të fuqishme të modeleve të veta M.

Me shenjën CS në rastin e modelit M4 vjen me 10 kuaj fuqi shtesë dhe 37 Nm, 3.0 litra me motor biturbo me 6 cilindra dhe tash disponon 460 kuaj fuqi KS dhe 600 Nm, që është e mjaftueshme që M4 CS prej 0 deri 100 km/h të arrijë pas 3,9 sekondash dhe zhvillon shpejtësinë maksimale të kufizuar 280 km në orë, transmeton KosovaPress.

Përveç shtimit të fuqisë, M4 CS i është nënshtruar edhe karrocerisë adekuate “të dietës karbon”, e cila rezultoi me humbjen e 32 kilogramëve në krahasim me M4 standard.

Çmimi i veturës në Gjermani kushton 116.900 euro.