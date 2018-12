Pavle Bogoevski, udhëheqësi i “Revolucionit Laramanë” në Maqedoni është një nga kundërshtarët më të zëshëm të amnistisë. Në disa raste ai pretendonte se nuk do të kishte amnisti për 27 prill, por ai vetë votoi në favor të Ligjit për Amnisti.

“Për momentin, nuk kam pasur informacion se pajtimi do të rezultonte me amnisti. Qëndrimi im rreth 27 prillit nuk e kam ndryshuar, mendoj se është një turp për atë që është bërë. Unë kërkoj falje, por asnjë qëndrim i vetëm, asnjë reputacion nuk ia vlen përpjekja për të kaluar në izolim”, tha ai në intervistë për “Makfax”, duke shtuar se me deputetin Krsto Mukoski ai nuk bisedon, ndërsa me Sasho Vasilevski vetëm përshëndeten.

Ai tha se kur e kuptoi se nuk ka mënyrë tjetër se si të sigurohen 80 vota për ndryshimet kushtetuese, atëherë ai ka ndryshuar qëndrimi për amnisti.

I pyetur nëse, si pasojë e zhgënjimeve që ai ka shkaktuar, a ka ndërmend të japë dorëheqjen, Bogoevski është i vendosur se një gjë e tillë nuk do të ndodhë derisa Maqedonia nuk sigurohet në rrugën drejt BE-së dhe NATO-s.