Bojkoti ndaj Kombëtares/ ‘Tifozat Kuq e Zi’ marrin këtë vendim surprizë

“Tifozat Kuq e Zi” do të mungojnë sërish në ndeshjen që Kombëtarja luan në fushën e saj. Edhe pse me Italinë luhet në Shkodër, grupimi lajmëron prezencën për ndeshjen e fundit në grup, atë me Spanjën në transfertë.

Kështu, vijon bojkoti i “Tifozave Kuq e Zi” për ndeshjet brenda, ndërsa nga Federata Shhqiptare e Futbollit nuk ka asnjë sinjal afrimi.

Të dashur tifozë, pas transfertës në FYROM, TKZ do vazhdojë rrugëtimin e saj drejt Spanjës në mbështetjen e pakushtëzuar ndaj Kombëtares tonë. Për këtë arsye, ju njoftojmë që kemi filluar rezervimet për këtë ndeshje. Për më shumë informacione nxitoni të kontaktoni përfaqësuesin e rrethit apo shtetit ku jetoni. Afati i fundit për rezervim: 28 Shtator! Ndeshja luhet më 6 tetor 2017, nga ora 20.45 në stadiumin ‘Estadio Jose Rico Perez’, Alicante. E përjetshme është Shqipëria!” – shkruhet në postimin e grupimit TKZ.