Bojku: Kundër Kit Go ta përsërisim ndeshjen sikur me Rabotncikin

Triumfi i fundit 6:2 të dielën kundër Rabotniçkit ishte bindshëm paraqitja më e mirë e Shkëndijës në sezonin e ri. Futbollistët besojnë se ajo performansë duhet të jetë model për të ardhmen.

“Të shënon gjashtë gola në një ndeshje kundër një skuadre si Rabotniçki që në Tetovë vinte si lider i renditjes, sigurisht se nuk është aspak punë e vogël”, shprehet mesfushori strugan, Besmir Bojku, I cili në sezonin e ri shënoi dy gola, kundër Vardarit dhe së fundmi ndaj Rabotniçkit.

23-vjeçar shton se tani vëmendja e tyre është kthyer nga sfida e radhës, të mërkurën, në Tetovë kundër Kit Go në 1/8 e finales së Kupës.

“Ndeshja me Rabotniçkin është arkivuar dhe ne gjithë koncentrimin e kemi kthyer nga sfida e radhës kundër Kit Go në Tetovë. Pa marrë parasysh se bëhet fjalë për ekip të panjohur që vjen nga kategoria e dytë, ne i respektojmë ata si gjithë ekipet tjera dhe do të hyjmë në lojë për të dhënë maksimumin. Sigurisht se duhet të kërkojmë të luajmë ashtu si në ndeshjen paraprake me Rabotniçkin, pasi në kuadër të Kupës gjithmonë është e rëndësishme të keshë rezultat sa më të mirë nga ndeshja e parë. Shpresoj të kemi më shumë spektatorë, ndërsa ne premtojmë tjetër paraqitje pozitive”, përfundoi Besmir Bojku.