Bojku: Në Kratovë për të vazhduar serinë e fitoreve

Java e 6-të në Ligën e parë futbollistike të Maqedonisë sjell disa ndeshje mjaftë interesante.

Kampionët aktual të vendit, Shkëndija, udhëton për në Kratovë, ku do të përballet me Sileksin. Besmir Bojku deklaroi se ndaj Sileksit do të shkojnë për të vazhduar serinë e fitoreve.

“Në Kratovë shkojmë për të vazhduar serinë pozitive. Kemi tre fitore të njëpasnjëshme në kampionat, gjegjësisht pesë nëse llogarisim edhe ndeshjet e kupës. Me Sileksin gjithmonë kemi luajtur mirë qoftë në Kratovë ose Tetovë, por kjo nuk do të thotë se do ta kemi lehtë, pasi është një skuadër që di të luaj mirë, posacërisht në terren të vet. Kundër nesh secili kundërshtarë është i mobilzuar dhe cdo kush dëshiron të jap më të mirën dhe të dëshmohet kundër kanpionit. Mirëpo, ne jemi të gatshëm për këtë situatë dhe do të shkojmë për të dhënë maksimumin, të kryejmë detyrat e stafit teknik dhe nëse jemi në nivelin e duhur besoj se do të jemi të aftë të menaxhoijmë dhe të dalim me tre pike”, deklaroi mesfushori në formë i kuqezinjve, Besart Bojku.

Ndeshjet, java e 6-të

E shtunë, ora 15:30

Rabotnicki-Vardar

E diel, ora 15:30

Shkupi-Makedoonija GJP

Renova-Bellasica

Sileks-Shkëndija

Pobeda-A.Pandev

Renditja:

1.A.Pandev 12

2.Shkëndija 11

3.Vardar 11

4.Rabotnicki 0 9

5.Pobeda 08

6.Sileks 05

7.Renova 04

8.Makedonija GJP 03

9.Shkupi 02

10.Bellasica 02