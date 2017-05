Anthony Joshua do të ndeshet me Tyson Fury. Pas fitores ndaj Wladimir Klitschkos, kampioni i madh britanik është më afër caktimit të ballafaqimit me Tyson Fury. Ky duel pritet të zhvillohet në prill të viti 2018, dërsi vendi se ku do të mbahet meçi ende nuk është përcaktuar.