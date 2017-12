Boks/Çairi, në Maqedoni dy herë më i miri

Sot në Shtip u zhvillua java e fundit e kampionatit të Maaqedonisë në boks në Ligën e parë dhe në Ligën e të rinjve. Klubi i boksit “Cair” nga Shkupi është shpallur kampion i Maqedonisë më boks në ligën e parë dhe në ligën për të rinj. “Po dridhet Shtipi. Klubi i Boksit ‘Çair’, Kampion në dy ligat: ligën e parë dhe ligën për të rinj”, ka shkruar trajneri i klubit, Faton Salihu në profilin e tij në facebook, duke bashkaur edhe ca foto. Kampioni i ri nga federata e boksit të Maqedonisë do të shpërblehet me 40 mijë denar, i dyti me 30 mijë denar dhe i tret me 20 mijë denar. Ndërsa, kampioni në Ligën e juniorëve do të shpërblehet me 30 mijë denar, nënkampioni me 20 mijë dhe vendi i tretë me 10 mijë denar.

Ky sukses është historik për KB Çair pasi në kampionaitn e parë ia dolën që të ngadhënjejnë në të dyja konkurrencat./lajm