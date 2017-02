Boksieri Floyd Mayweather, fans i Leicester

Boksieri amerikan Floyd Mayweather do të vizitojë Britaninë e Madhe në fund të shkurtit dhe ka bërë një kërkesë të veçantë për organziatorët e turit britanik. Gjatë vizitës dhe takimeve që do të zhvillojë në qytetin e Leicester, ai dëshiron të takojë me çdo kusht dhe të njohë nga afër futbollistët që një vit më parë u shpallën kampionë në Premier League.

Mayweather do të bëjë një vizitë në Londër, Leicester dhe Liverpool për të ndjekur “live” dhe për të promovuar disa evente boksi në Angli. Por promotori i këtij turu, Shane Whitfield, ka deklaruar se boksieri dëshiron të takojë kampionët e Premier League kur të jetë në “Leicester Athena”, më datën 2 mars.Skuadra e Leicester feston titullin kampion ne Premier League“Kam biseduar shpesh me Floyd dhe stafin e tij këto ditë dhe ata më kanë shprehur kërkesën për të takuar futbollistët e Leicester.

Fakti që kjo skuadër e panjohur fitoi kampionatin anglez kaloi kufijtë e botës, ndaj Mayweather kërkon të takojë ata heronj. Unë po përpiqem që të organizoj një takim mes palëve, pasi do të shohim edhe axhendën që ka skuadra në atë ditë”, tha Whitfield, i njohur në Britaninë e Madhe si një promoter eventesh me shumë yje të fushave të ndryshme.

“Floyd është një njeri që ka shkruar historinë, por e tillë është edhe skuadra e Leicester, ndaj do të ishte fantastike ta realizonim këtë takim”, tha promotori britanik./telesport.al