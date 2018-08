“Bomba” e MPJ të Serbisë: Shqiptarët duan një pjesë të Greqisë Veriore

Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Daçiç ka dërguar një paralajmërim rigoroz në Greqi, për shkak të shpërthimit të ideatizmit të madh shqiptar, i cili madje dëshiron aneksimin e pjesëve territoriale të Greqisë Veriore nga Shqipëria, transmentojne mediat greke. Sipas një publikimi në gazetën serbe “Kourir”, në kontekstin e takimit të tij me homologun e tij rus, Sergej Lavrov, në Soçi, Daçiq nuk e fshehu shqetësimin e tij për rrezikun që u paraqiste vendeve të Ballkanit Hersonissos, vizioni i “Shqipërisë së Madhe” që duket se promovon qendra specifike në Tiranë.

“Ata duan pak, duan të arrijnë në Nish, duan të marrin gjysmën e Malit të Zi, gjysmën e Maqedonisë dhe Greqinë veriore, ata ende nuk e kuptojnë se situata në botë ka ndryshuar,” tha Dacic. Ministri i Jashtëm serb paralajmëroi se pritjet shqiptare nga Kosova në luginën e Preshevës tregojnë vetëm se “ata janë jashtë kohës dhe nuk e kuptojnë se situata në botë ka ndryshuar”. Ai gjithashtu theksoi se shqiptarët nuk janë gati për një kompromis dhe se ata në thelb dëshirojnë punën e “Shqipërisë së Madhe”, duke këmbëngulur që lugina e Preshevës do të jetë territor shqiptar.

Për pjesën tjetër, sipas gazetës serbe “Kourir”, Dacic i është referuar gjerësisht Rusisë dhe theksoi se sa e rëndësishme është përkrahja e Serbisë për mbrojtjen e interesave të saj kombëtare, por edhe për çështjen e Kosovës. “Pa mbështetjen e Rusisë, nuk mund ta mbrojmë integritetin tonë territorial dhe, sigurisht, Serbia do ta mbështesë Rusinë më vete. Serbia nuk është bashkuar ose do të sanksionohet kurrë kundër popullit rus “, tha Ministri i Jashtem i Serbisë. Ai madje vuri në dukje se z. Lavrov u informua për rrjedhën e dialogut me Prishtinën dhe se pala shqiptare nuk plotësoi asnjë nga marrëveshjet. “Ne duam një kompromis, një marrëveshje që duhet të arrihet, por është e qartë se ekzistojnë dy masa dhe dy nivele, veçanërisht në Perëndim, që Prishtina shfrytëzon kur bëhet fjalë për detyrimet e tyre”, tha Dacic. Ai gjithashtu theksoi se Serbia do të vazhdojë të mbajë lidhje të ngushta me Rusinë, duke besuar se “pa mbështetjen e Rusisë, nuk mund të ketë zgjidhje”. /Focus News.al